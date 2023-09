Campo Mourão Futsal perde para o Marreco e se complica na Liga Nacional

Em jogo marcado por muita disputa e equilíbrio, o Campo Mourão Futsal acabou derrotado por 5 a 3 pelo Marreco na manhã deste domingo, 10, na Arena UTFPR (Belin Carolo).

Melhor no primeiro tempo, o Carneirão iniciou o jogo pressionando e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1 com dois gols do artilheiro Tom. No segundo tempo o Marreco empatou e Juninho colocou Campo Mourão em vantagem novamente, fazendo 3 a 2, mas o time beltronense voltou a empatar e acabou virando para 4 a 3. Quando faltava apenas um segundo para o fim, momento em que Campo Mourão atacava com goleiro linha, veio o golpe de misericórdia, com o time visitante fechando o placar em 5 a 3.

Com a derrota, Campo Mourão permanece com 22 pontos na 18ª colocação e precisa vencer a Assoeva/RS, fora de casa, na última rodada, marcada para o próximo dia 23, e torcer por uma combinação de resultados para garantir uma das 16 vagas nos playoffs da Liga Nacional.