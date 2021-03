Rapaz é ferido com onze tiros de pistola, em CM

Um rapaz de 27 anos foi ferido com pelo menos onze disparos de pistola na noite desse domingo, em Campo Mourão. A tentativa de homicídio ocorreu na rua Bela Vista, quase esquina com a rua Pavão, no conjunto Cohapar. O autor dos tiros é um jovem de 20 anos.

Segundo as informações, a vítima e mais duas mulheres conversavam em frente a uma residência, quando o ex-namorado de uma das mulheres chegou armado.

Sem aceitar o rompimento e desconfiado que o rapaz estava tendo um caso com sua ex-namorada, ele começou a atirar contra a vítima. Após os primeiros disparos, a vítima correu e entrou na casa da ex-companheira do autor dos disparos, porém, foi seguido e levou mais tiros.

O criminoso fugiu em uma motocicleta Honda CG de cor roxa. A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada ao hospital Pronto Socorro. Apesar dos vários tiros que levou, o rapaz está estável, segundo a Polícia Militar.