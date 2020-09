Rapaz é detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

A equipe da Rotam prendeu um rapaz de 24 anos, por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. A mulher dele também foi encaminhada para a delegacia, mas na condição de testemunha.

A ocorrência foi registrada na noite deste sábado, na rua Amor Divino, no conjunto Mendes, em Campo Mourão. Na casa dele os policiais apreenderam crack, cocaína e maconha.

Segundo o comandante da Rotam, subtenente J.Silva, a equipe fazia patrulhamento no Lar Paraná, na tentativa de elucidar um crime de homicídio ocorrido na semana passada, quando um jovem abordou a viatura para denunciar que havia sido ameaçado de morte por um traficante.

Os policiais foram até o local indicado pelo jovem, onde confirmaram a denúncia de tráfico. “Quando a equipe chegou ele estava na área da casa, onde também encontramos as drogas, um revólver calibre 38 com munições e dinheiro”, disse o subtenente.

Indagado, o suspeito negou que praticasse o tráfico de droga, apesar das evidências encontradas no local, como dinheiro trocado e grande quantidade de drogas, de três tipos. “Ele alegou ser usuário, mas quando perguntei que tipo de drogas o mesmo usava, disse que todas. No entanto, o usuário costuma utilizar um só tipo de entorpecente. Por isso o encaminhamos para a delegacia, juntamente com sua mulher, que foi ouvida na condição de testemunha”, relatou J.Silva.

No local os policiais apreenderam 9,5kg de crack, 1,5kg de cocaína. 27 gramas de maconha, R$ 314.00 em dinheiro e um revólver calibre 38, com seis munições intactas.