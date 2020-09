Dono de lava-jato é assassinado a tiros em Campo Mourão

Um homem de 29 anos, proprietário de um lava-jato, no centro de Campo Mourão, foi assassinado a tiros no final da tarde deste sábado. Anselmo Fernandes dos Santos, trabalhava no local, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e um deles atirou na vítima, que morreu na hora.

O crime ocorreu no lava-jato, localizado na avenida Goioerê, quase esquina com a rua São Paulo. Segundo informações, a vítima foi surpreendida pelos criminosos, enquanto lavava um veículo.

Uma mulher e uma criança, que seriam parentes de Fernandes e estavam no local, foram empurradas pelos homens que se dirigiram direto à vítima. Sem chances de reagir, ele foi morto com vários tiros.

O Samu esteve no local, mas a vítima já estava em óbito. A Polícia Civil vai iniciar as investigações parar apurar as circunstâncias do crime. A Polícia Militar fez diligências, mas a dupla não foi localizada.