Dois jovens fogem da Polícia Militar e abandonam duas motos e drogas

A Polícia Militar recuperou duas moto, após dois jovens fugiram de uma abordagem e abandonarem os veículos. Na fuga eles dispensaram algumas gramas de maconha.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h30 dessa quarta-feira, na rua Das Lontras, no jardim Lar Paraná. Uma das motos era furtada. Na mochila abandonada pela dupla os policiais encontraram 531 gramas de maconha, uma balança de precisão, uma faca e materiais para embalar o entorpecente.

A ação teve início quando a equipe realizava patrulhamento e notou dois rapazes empurrando duas motocicletas em via pública. Quando os policiais se aproximaram, foi possível ver que uma delas estava sem a placa de identificação.

Ao parar a viatura para realizar a abordagem, os jovens abandonaram as duas motos e correram para uma residência. Ao tentar fechar o portão, um dos rapazes deixou cair uma mochila com drogas e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas (balança, faca e papel filme).

Os dois rapazes conseguiram fugir. Como eles estavam de capacete, não foi possível observar as características. Uma das motocicletas, uma Yamaha/Factor 125, estava com registro de furto.

A outra estava com placa trocada, porém sem registro de furto ou roubo. Ambas as motocicletas encontravam-se com chave de mixa na ignição. Diante dos fatos, as duas motocicletas, a droga e demais materiais localizados foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.