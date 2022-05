Rapaz é detido em Campo Mourão com moto furtada em SC

Um rapaz foi detido ontem à noite pela equipe Rocam (Polícia Militar com Motos) conduzindo uma motociclista com registro de furto na cidade de Itajaí (SC), ocorrido em maio de 2019. A ocorrência foi registrada na rua Nelson Bittencourt do Prado, no Lar Paraná.

Os policiais se preparavam para encerrar uma fiscalização de rotina próximo a estabelecimentos comerciais do bairro, quando foram surpreendidos por um rapaz se aproximou bruscamente com motocicleta Honda CG 150, causando risco ao trabalho da equipe.

O jovem foi abordado e a princípio a moto apresentava apenas pendências administrativas. No entanto, ao consultar a numeração do motor a polícia identificou que o mesmo pertencia a outra motocicleta furtada em Itajaí, no dia 7 de maio de 2019.

Questionado sobre os fatos, ele contou que adquiriu a moto há aproximadamente um mês em uma troca por um veículo VW Gol e informou o nome do suposto proprietário da moto. Os policiais o encaminharam para a delegacia onde ele foi autuado por receptação. A moto foi apreendida.