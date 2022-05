Biblioteca guarda mesa usada pelo Poder Legislativo por 40 anos

A Biblioteca Pública Municipal Professor Egydio Martello, mantida pela Fundação de Cultural de Campo Mourão, guarda um pedaço da história política de Campo Mourão. Trata-se de uma mesa utilizada pelo Poder Legislativo de Campo Mourão durante 40 anos. O móvel foi comprado na segunda metade da década de 1950, quando a Câmara funcionava na Rua Mato Grosso.

Em 1959, quando da morte do prefeito Roberto Brzezinski e do candidato a sua sucessão, Harrison José Borges, na falta de caixões na cidade, seus corpos foram velados nela, até a confecção das urnas funerárias. Com a inauguração do Paço Municipal em 1964, a mesa foi transferida para as novas instalações da Câmara de Vereadores, onde era utilizada para reuniões dos vereadores e da comunidade local. “Nela foram discutidas importantes decisões que traçaram o desenvolvimento de Campo Mourão”, observa o presidente da Fundacam, Roberto Cardoso.

Ainda em 1964 foram adquiridas novas cadeiras para uso dos vereadores nas sessões plenárias e algumas delas foram inseridas na mesa. No ano de 2004, com a reforma da sede do Poder Legislativo, as cadeiras foram repassadas para o acervo do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira. Com a construção do novo prédio, no final de 2010, a histórica mesa foi repassada para a Biblioteca.

“Numa iniciativa das coordenações do Museu Deolindo Mendes Pereira e da Biblioteca Municipal foi aberto um espaço para exposição permanente do histórico mobiliário, que poderá ser visitado pela população”, complementa Cardoso.