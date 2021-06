Rapaz é detido com drogas pela PM

Um rapaz de 19 anos foi encaminhado para a delegacia pela Polícia Militar, após ser flagrado com um cigarro de maconha e 113 gramas da mesma substância em sua residência, no jardim Tropical, em Campo Mourão. A ação foi conduzida por policiais militares do Canil, por volta das 16h de ontem.

A abordagem ocorreu em frente à residência do jovem, na avenida Da Natureza. Como já havia denúncias de que o local seria um ponto de venda de drogas, os policiais, com a autorização do morador, entraram na casa para realizar uma busca e encontraram, ao lado do vaso sanitário, uma porção com 113 gramas de maconha.

Diante dos fatos, o rapaz, que já conta com passagens pelo crime de tráfico de drogas, foi encaminhado novamente até a delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.