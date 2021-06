Hemonúcleo vai atender na sexta-feira

Não haverá recesso após o feriado de Corpus Christi no Hemonúcleo de Campo Mourão. O atendimento será retomado normalmente na sexta-feira (4), segundo Reginaldo Rigueti, chefe do banco de sangue.

Sempre com a necessidade de manter o estoque bem abastecido, a unidade está necessitando no momento, principalmente do sangue tipo ‘A Negativo’. “Esse tipo sanguíneo está em baixa, mas todo tipo de sangue é bem-vindo. Quem estiver apto a doar é só fazer o agendamento”, disse Rigueti.

No Hemonúcleo de Campo Mourão, as pessoas voluntárias deverão agendar a doação de sangue pelo seguinte telefone: (44) 99878 3811 (WhatsApp). Também pode ser agendado o horário pelo site: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/doacao-de-sangue