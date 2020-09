Rapaz é detido após ameaçar comerciante com faca

Um rapaz de 23 anos foi encaminhado pela Polícia Militar, por volta das 20h dessa quinta-feira após ameaçar, com uma faca, o dono e clientes de um bar, localizado na rua Guarani, no Lar Paraná.

De acordo com as primeiras informações recebidas no 190, dentro do bar havia um homem armado com uma faca e teria ameaçado o dono do bar e provocado algazarra.

Chegando ao local, a PM realizou a abordagem e identificou um rapaz que dispensou uma faca em cima do balcão. Segundo o proprietário do estabelecimento, após chegar agressivo no local e portando uma faca de serra, o rapaz teria dito que “se o dono do bar não colocasse pinga no seu copo ele meteria a faca”.

A vítima e o acusado das ameaças foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil para que fossem adotadas de devidas providências.