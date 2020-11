Unicampo oferta, há 10 anos, o curso de Serviço Social

Avaliado pelo Ministério da Educação com nota quatro (em uma escala que vai até 5), o curso de Serviço Social ofertado pela Faculdade Unicampo funciona desde a fundação da Instituição, há 10 anos. 7 turmas já foram graduadas ao longo da última década e o curso atende a acadêmicos de todo o Vale do Piquirivaí, que não mais precisam ir para outros centros em busca de formação profissional de qualidade.

Apenas a Unicampo oferta o curso de Serviço Social, presencial, nesta região e os profissionais formados pela Instituição são muito requisitados, com elevada taxa de colocação no mercado. O Assistente Social é formado para atuar em diferentes áreas: educação, família, saúde, habitação, gênero, trabalho, lazer, assistência, sistemas penitenciários, reabilitação e previdência social. A atuação desses profissionais sempre é direcionada a acompanhar e proporcionar condições de melhora para as pessoas.

Além de intervenções diretas na questão social, o Assistente Social formula e implementa propostas, bem como planeja, executa e gerencia projeto sociais atuando diretamente em defesa dos direitos sociais.

CURSO

Com duração de oito semestres (quatro anos), o curso de Serviço Social da Faculdade Unicampo é presencial e as aulas acontecem no período noturno, de segunda a sexta-feira para formar profissionais preparados para administrar, planejar e executar serviços sociais e programas institucionais.

As disciplinas que compõem a matriz curricular estão organizadas em três núcleos de fundamentação que constituem um conjunto de conhecimentos para proporcionar aos alunos a compreensão das necessidades humanas e sociais. Também com o objetivo de prepará-los para analisar a realidade da sociedade e intervir na questão social, elaborando respostas adequadas na perspectiva da defesa de direitos e na construção de uma sociedade justa e igualitária.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Na área da assistência à criança e aos adolescentes (setores públicos), o Assistente Social elabora projetos de apoio à educação e acompanha crianças e jovens carentes. Atua também na Justiça, nas varas de família, no acompanhamento dos processos que envolvem crianças e adolescentes em situações de risco, de adoção e disputa de guarda.

Já em empresas, esses profissionais elaboram e colocam em prática projetos educativos de diferentes áreas (saúde, lazer e segurança no trabalho). Por sua vez, na área da Saúde participam ativamente de campanhas públicas (por exemplo, de prevenção de doenças endêmicas e epidêmicas e de combate ao alcoolismo e às drogas).

Na Educação, os Assistentes Sociais elaboram e implantam programas de auxílios – bolsa de estudo e ajuda financeira – e participam da seleção dos estudantes que serão beneficiados.

Em Campo Mourão, por exemplo, assistentes sociais atuam no Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Centro de Socioeducação (Cense), secretarias municipais da Saúde e da Assistência Social, agência do INSS, hospitais, Coamo, Unimed, APAE, UTFPR, programa Mesa Brasil/Sesc, ONG Cedus, Comunidade Terapêutica Redenção, ONG’s de acolhimento institucional, hospitais e em docência.

VESTIBULAR

As inscrições para o vestibular online 2021 da Faculdade Unicampo já estão abertas. Para obter mais informações acesse o site da Faculdade Unicampo (www.faculdadeunicampo.edu.br) ou pelos telefones 0800 600 5059 ou (44) 3016 7100 e Wapp 99740 0880.