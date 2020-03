Rapaz é assassinado e amigo fica ferido a tiros em CM

Campo Mourão registrou o quinto homicídio do ano na madrugada deste sábado, por volta das 03h30, no conjunto Diamante Azul. A vítima foi identificada por Felipe da Silva de Oliveira, de 22 anos. Ele estava em frente à casa do amigo, Gabriel Henrique dos Santos, 28, que também foi baleado e está internado em estado grave.

O crime foi cometido por dois homens que chegaram ao local em uma moto e descarregaram pistolas. No local, a Polícia Militar encontrou 42 cápsulas de 9mm.

Oliveira morreu no local, enquanto Gabriel, mesmo ferido com três tiros conseguiu correr. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital Santa Casa.

O corpo de Oliveira foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil investiga a autoria do crime.