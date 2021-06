Rapaz com várias passagens pela polícia é preso por porte ilegal de arma

A Polícia Militar prendeu um rapaz por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira, no Conjunto Habitacional José Richa, em Campo Mourão. A equipe da Rotam atendia outra ocorrência em uma rua próxima, quando ouviu pelo menos quatro disparos.

Em patrulhamento pelo bairro, a equipe chegou até a rua Suematsu Tanaka, onde localizou uma casa, com vários rapazes consumindo bebida alcoólica. Os policiais retornaram ao local da primeira ocorrência, onde concluíram o atendimento.

Em seguida, a voltarem ao endereço onde ocorreram os tiros, os policiais visualizaram quando um dos rapazes correu e escondeu uma arma de fogo no quintal. A equipe localizou a arma, um revólver, e deteve o rapaz de 28 anos.

Segundo o comandante da Rotam, subtenente J.Silva, esse rapaz é bastante conhecido no meio policial, inclusive com passagem por homicídio, além de tráfico de drogas. Os policiais constataram também marcas de bala no portão da residência. Ele e a arma foram entregues na delegacia.