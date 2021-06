Live vai marcar o lançamento de livro póstumo de Amani Spachinski

Marcando os 20 anos de fundação da Academia Mourãonse de Letras, será lançado no dia 10, quinta-feira, o livro “…Para a Eternidade”, obra póstuma do escritor e professor Amani Spachinski de Oliveira. O lançamento será transmitido online a partir das 19h no Canal da AML no Facebook (www.facebook.com/imortaisaml).

O livro editado pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural tem 223 páginas, com textos inéditos e fotografias que registram a trajetória do autor. Além de professor e escritor, Amani ficou conhecido por declamar o poema “Meu Grito” em eventos culturais. Escreveu oito livros, dois eletrônicos e dois prontos, mas ainda não editados. Participou de ações comunitárias e foi membro fundador da Academia Mourãoense de Letras e da Academia Mourãoense de Filosofia. Amani Spachinski morreu em Campo Mourão no dia 25 de novembro de 2015.

Segundo a prof. Rita de Cássia Cartelli de Oliveira, esposa de Amani e também integrante da Academia Mourãoense de Letras, “os leitores que conheceram o prof. Amani, ouvirão em cada página a voz do mesmo e sentirão a sua presença, pela força de sua vivência atemporal”.