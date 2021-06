Rapaz com mandado de prisão é preso em Quinta do Sol

Um homem de 29 anos com mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto e roubo, foi preso pela Polícia Militar na cidade de Quinta do Sol, no fim da tarde de quarta-feira (16). Os policiais realizavam patrulhamento nas imediações da praça, na área central da cidade, quando suspeitaram de um rapaz que se encontrava no local.

Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao verificar a sua identificação junto à Central da Polícia Militar, foi constatado um mandado de prisão expedido pela Justiça de Engenheiro Beltrão.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.