Bicampeão da LNF e melhor técnico do Brasil em 2018 e 2019, Sérgio Lacerda assume o CM/Futsal

O experiente Sérgio Lacerda será o novo técnico do Campo Mourão Futsal no restante da temporada 2021. O treinador, de 57 anos, chega com a missão de conduzir o carneiro tricolor na Liga Nacional e recuperar o desempenho da equipe no Paranaense Série Ouro.

Bicampeão da Liga Nacional em 2018 e 2019, além de ganhar a Taça Brasil e Liga Sul, entre tantos outros títulos, Lacerda é esperança de conquistas neste novo ciclo à frente do clube mais tradicional do Paraná. “Será uma honra trabalhar neste clube tradicional e nesta cidade que respira futsal. Recebi o convite com muita satisfação e fico feliz por termos chegado a um acordo. Junto com o grupo de atletas, com os torcedores e com a diretoria vamos trabalhar para conquistar vitórias e títulos”, promete Lacerda, que já se desligou do Tubarão (SC), e segue para Campo Mourão.

CARREIRA

Como atleta, Sérgio Lacerda atuou em várias equipes do país e chegou a vestir a camisa do Cascavel no final da carreira, em 2001. Passou ainda pela Enxuta (RS), Sadia (SC), Perdigão (SC) e fez carreira internacional passando pelo futsal da Espanha.

A carreira de treinador iniciou no Seará/SC. Depois passou por grandes e tradicionais equipes, como Atlântico/RS, Jaraguá/SC, Tapejara/RS, Alaf/RS e Cortiana/RS. No Paraná treinou o Foz Futsal, além de Marreco e Pato Branco, onde conquistou o bicampeonato da LNF. Se desligou da equipe paranaense no final da temporada passada para assumir o Tubarão, e agora se transfere para Campo Mourão. “A comunidade mourãoense pode esperar muita dedicação e profissionalismo. Sabemos que as coisas não são fáceis, mas com trabalho e união vamos almejar grandes conquistas”, declara o treinador que já neste sábado (19) deve comandar o Campo Mourão Futsal em Uberlândia (MG), contra o Praia Clube pela Liga Nacional.