Rapaz com 40kg de drogas é preso como passageiro de veículo na PR-317

O passageiro de um veículo Hyundai/I30, da cidade de Araguaiana-TO, foi preso por estar transportando 40kg de maconha no interior do automóvel, o qual ele havia aciondo por meio de um aplicativo de carona. O motorista e mais dois ocupantes não tinham conhecimento da droga.

O flagrante ocorreu por volta das 16h30 de ontem, na PR-317, em frente ao posto da Polícia Rodoviária de Floresta. Os policiais faziam operação em frente ao posto, quando abordaram o veículo, dirigido por um homem de 38 anos. Ele relatou que estava indo de Foz do Iguacu para Colinas-TO.

No interior do veículo estavam mais três pessoas, sendo dois homens de 25 e 31 anos e uma mulher de 28 anos. O condutor do veículo informou que não conhecia os passageiros e estava apenas dando carona aos mesmos, onde entraram em contato com ele via um aplicativo de carona chamado Blablacar.

Foi realizada a revista no veículo e posteriormente nas malas que se encontravam no porta-malas e outra no banco traseiro. Em duas malas os policiais encontraram 40 pacotes de maconha, totalizando 40 Kg.

O passageiro de 25 anos assumiu ser o proprietário da droga e informou a equipe que levaria o produto de Foz do Iguacu a Curitiba e receberia o valor de R$ 1.300,00. Ele disse ainda que pegou a droga de uma pessoa desconhecida e que ninguém dentro do veículo sabia que o mesmo estava carregando essa quantidade de droga.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o entorpecente à 9ª SDP de Maringá para lavratura do flagrante pelo crime de tràfico de drogas, com pena que vária de 05 a 15 anos. O motorista e os outros dois passageiros deslocaram à delegacia como testemunhas.