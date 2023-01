Amigas realizarão sonho da adolescência e acompanharão show dos Backstreet Boys, em Curitiba

As amigas Josi Libarino e Juliana Tomazi realizarão no próximo dia 25 de janeiro, em Curitiba, um sonho de adolescência. As duas assistirão o show da banda “Backstreet Boys” na Pedreira Paulo Leminski.

A turnê da banda DNA World Tour passará também por São Paulo e Belo Horizonte. Além do show, elas participarão da passagem de som da Banda (VIPS SOUNDCHECKS) com um número restrito de pessoas que terão acesso a este momento especial.

“É um sonho que tínhamos quando adolescentes e que nem nos nossos melhores sonhos imaginávamos ainda realizar um dia”, disse Josi.