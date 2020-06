Rapaz ameaça mãe e irmã e briga com policiais ao ser abordado

Um homem de 41 anos foi preso por volta das 3h30 desta segunda-feira, por descumprimento de medida protetiva. Ao receber voz de abordagem ele ainda investiu contra um dos policiais que estava na ocorrência.

O fato foi registrado na rua Bela Vista, no jardim Lar Paraná, logo após a irmã do suspeito acionar a PM e informar o caso. Ela relatou que o irmão é usuário de drogas e com frequência tem ameaçado ela e a mãe deles. Inclusive na noite de ontem ele havia invadido a residência, descumprindo a medida protetiva que elas possuem.

Os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram localizar o acusado nas proximidades. Ao ser abordado ele passou nome falso, mas foi identificado pelos policiais.

Questionado sobre o descumprimento da medida protetiva, o suspeito recebeu voz de prisão, quando partiu para cima de um dos policiais e entrou em luta corporal. “Foi necessário o uso de técnicas de imobilização para contar a agressividade do acusado”, informou a assessoria de comunicação da 11º Batalhão. Dominado, ele foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial onde foi autuado em flagrante.