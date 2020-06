Dois veículos são furtados em CM e um é recuperado

Dois veículos foram furtados nesse fim de semana, em Campo Mourão. O primeiro foi de uma caminhonete Ford/F 1000, levada pelo bandido da rua Mamborê, no centro da cidade.

O proprietário informou que deixou o veículo estava estacionado por volta das 21h da noite de sábado, em frente à residência.

No domingo de manhã ele constatou o furto. Em contato com a Polícia Rodoviária Federal foi relatado à Polícia Militar que durante a madrugada o veículo foi localizado abandonado, às margens da BR-282, e encaminhado ao pátio do posto rodoviário.

O outro furto foi de um Ford/Verona e ocorreu na rua Guarapuava. O proprietário informou que o carro foi furtado da garagem, durante a noite, no entanto somente na manhã de ontem percebeu a ação. O automóvel aind não foi localizado.