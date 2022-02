Rapaz agride vigilante e ao ser preso ameaça matar policiais com pistola

Um rapaz de 22 anos foi preso pela polícia militar, por volta das 2h desta madrugada, depois de cometer vandalismo e agredir o vigilante de um posto de combustíveis na avenida Manoel Mendes de Camargo. As primeiras informações davam conta que um homem estaria cometendo vários atos de vandalismo na avenida Ney Braga.

Os policiais foram ao local e avistaram vasos de flores jogados nas imediações de um depósito, porém o suspeito já não estava mais ali. Na sequência, um denunciante informou que um homem havia agredido o funcionário de um posto de combustível.

O vigilante informou que um homem chegou no local e, ao avistá-lo, investiu contra ele e entraram em luta corporal. Enquanto se defendia dos ataques, o rapaz atirou uma pedra contra a vítima, acertando sua cabeça.

Devido ao ferimento ele precisou de atendimento médico. Após as agressões o acusado se evadiu, porém, foi localizado pela PM, mas não acatou as orientações de abordagem e começou a desacatar os policiais e proferir xingamentos. Foi necessário uso de espargidores de pimenta para contar a atitude do suspeito.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas durante o percurso até a delegacia o homem ameaçou os policiais dizendo que ao sair iria matá-los com uma pistola.