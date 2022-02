PM apreende produtos contrabandeados em Ubiratã

Um veículo com diversos produtos contrabandeados foi apreendido pela Polícia Militar em Ubiratã nesta terça-feira. Os policiais faziam patrulhamento próximo à estação rodoviária, quando avistaram um Fiat/Palio com emplacamento do Rio Grande do Sul estacionado.

No veículo estavam um homem e uma mulher. O condutor disse que estava apenas esperando para embarcar para São Paulo. Em seguida os policiais perceberam que no veículo havia algumas bolsas suspeitas e dentro delas produtos de origem estrangeira.

A mulher relatou que os produtos pertenciam a outra mulher que estava na rodoviária. Os policiais entraram no local e conseguiram localizá-la. Todos foram encaminhados para a delegacia juntamente com seguintes objetos: 97 celulares Redmi 9i; 17 celulares Redmi Note 10; 30 celulares Redmi 9t; 5 câmeras Sony A7iii; 25 Hd de computador e 150 memórias SSD.

Os produtos foram encaminhados à Receita Federal e as pessoas qualificadas e liberadas após passarem pela delegacia.