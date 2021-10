Programa Retoma Campo envolve comunidade em diversas ações

Lançado no dia 15 de setembro, o Programa Retoma Campo tem envolvido a comunidade mourãoense em uma série de ações que estavam paralisadas ou prejudicadas pela pandemia de Covid-19. A proposta é o engajamento na vida urbana com atividades baseadas na geração de renda, acolhimento social e qualidade de vida. Uma página na internet foi criada exclusivamente com a programação das atividades.

Na área de Assistência Social foram realizadas visitas a famílias que perderam parentes com a Covid-19. Com os dados será possível elaborar um plano de assistência na área que a família necessita, como saúde, jurídica e outras. Para marcar o dia da criança, em parceria com empresas e o Rotary, foram distribuídos brinquedos, doces e lanches a crianças atendidas pelos Serviços de Fortalecimento de Vínculos.

Na área da Saúde a campanha Outubro Rosa estendeu horário nas unidades em ações preventivas voltadas ao público feminino. O CAPs-AD entregou “mimos” para mulheres em tratamento de câncer no Incam e foram retomados mutirões de consultas de oftalmologia. Desde a semana passada, a Diretoria de Trânsito tem realizado blitz na área central para orientar a população sobre o devido uso da faixa de pedestres.

Atividades esportivas presenciais também foram retomadas, entre elas o Campo Mourão + Ativa. Duas novas turmas (para adolescentes e idosos) foram abertas na Vila Guarujá, com atividades na Escola Municipal Castro Alves. Graças ao trabalho da Fundação de Esportes e associações esportivas, o município conseguiu títulos em várias modalidades em jogos promovidos pelo governo do Estado, como os JAPs, Jojups, Paraná Bom de Bola, além do Atletismo.

Capacitação de lideranças comunitárias e empresariais para estimular o empreendedorismo também foram retomadas, em parceria com o Sebrae. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico procurou fomentar e incentivar a inovação na retomada dos negócios, com o EmpreendeWeek e outras atividades. Uma das novidades foi o festival que elegeu os melhores hamburgueres, em parceria com o Sebrae e aplicativo Aiq Fome.

A área cultural também tem contribuído para envolver a comunidade. Uma noite com diversas atrações marcou o aniversário de 40 anos da Casa da Cultura, entre elas a premiação dos vencedores do concurso de fotografias e certificados aos alunos da Casa da Música. Para comemorar a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, as bibliotecas promovem o projeto “Selfie na Biblio”. Consiste em sortear brindes aos leitores que emprestarem livros, fizeram uma selfie e publicarem em suas redes sociais (Instagram ou Facebook) e marcar a biblioteca. Como parte das atividades, a Biblioteca Cidadã promove o projeto “Jogos na Biblioteca”, com o objetivo de descontração, interação e desenvolvimento de habilidades intelectuais.

“Diversas ações já foram realizadas, estão em andamento ou programadas até o fim do ano. Queremos gradativamente envolver as pessoas com a vida da cidade e recuperar a auto-estima”, justificou o coordenador geral de governo, Carlos Alberto Facco.