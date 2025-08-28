Professor é acusado de assediar alunas em Campina da Lagoa

A Polícia Civil de Campina da Lagoa concluiu o inquérito que investigava denúncias de assédio sexual contra um professor de uma instituição de ensino no distrito de Salles de Oliveira. O acusado teria praticado os crimes contra diversas adolescentes.

De acordo com a delegacia, a investigação começou após denúncias feitas pelas famílias das vítimas. Durante a apuração, foram colhidos depoimentos especiais das alunas, ouvidas testemunhas e realizadas diligências que confirmaram a conduta do professor.

Segundo a polícia, ele se aproveitava da posição de autoridade para constranger as estudantes com toques indesejados e comentários de cunho sexual.

Com base nas provas, o professor foi indiciado por assédio sexual, com agravante pelo fato de as vítimas serem menores de idade, além da prática em continuidade delitiva (artigo 71 do CP), já que os atos ocorreram de forma reiterada contra diferentes adolescentes.

O inquérito foi relatado e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Em nota, a Polícia Civil do Paraná reafirmou o compromisso de proteger crianças e adolescentes e de combater crimes sexuais no ambiente escolar.

A corporação orienta que vítimas ou testemunhas denunciem casos semelhantes diretamente nas delegacias ou por meio do Disque 181, com garantia de sigilo.