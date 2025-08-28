Polícia Civil prende suspeito de ocultar bovinos furtados em Peabiru e Engenheiro Beltrão

Na manhã desta quinta-feira (28), a Polícia Civil do Paraná deflagrou uma operação em propriedades rurais localizadas nos municípios de Peabiru e Engenheiro Beltrão. A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de receptação de bovinos furtados em diversas cidades do estado.

Durante as diligências, também foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelas comarcas de Peabiru e Engenheiro Beltrão, resultando na prisão de um investigado apontado como responsável por ocultar animais em áreas rurais da região.

A operação contou com o trabalho conjunto da 52ª Delegacia Regional de Polícia de Peabiru, da Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão e da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. O inquérito em andamento apura furtos de gado registrados em municípios como Araruna, Janiópolis, Moreira Salles, Cianorte, entre outros.

De acordo com a Polícia Civil, os animais furtados foram posteriormente localizados nas propriedades investigadas. A corporação destacou que mantém seu compromisso no combate ao crime patrimonial no meio rural, atuando de forma técnica e integrada para garantir segurança e tranquilidade à população