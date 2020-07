Procurado pela Justiça por furto é preso pela PM

Um homem de 37 anos, com mandado de prisão em aberto, foi preso pela Polícia Militar, por volta das 11h de sábado. Ele possui diversas passagens por furto.

A abordagem ao suspeito ocorreu na rua Nelson Bittencourt do Prado, no jardim Lar Paraná. Ao verificar os dados do rapaz os policias constataram a existência de um mandado por furto, expedido pela justiça da comarca de Campo Mourão.

Ele foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.