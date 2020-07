DENARC apreende grande quantidade de crack e cocaína, em Campo Mourão

Policiais do núcleo de Cascavel da DENARC – Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil do Estado do Paraná – apreenderam nesse fim de semana em Campo Mourão, aproximadamente 21 kg de crack e 14 kg de cocaína. As drogas foram encontradas em um fundo falso preparado no teto de um veículo Honda Fit.

A abordagem ocorreu após informações de que um veículo com placas de Foz do Iguaçu, estaria em deslocamento para Campo Mourão com grande carregamento de drogas.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram o Fit em uma rodovia no município de Farol. No entanto,numa primeira abordagem as drogas não foram localizadas, mas diante do grande nervosismo do motorista, os policiais passaram a monitorar seu deslocamento, verificando quando ele deixou o veículo em um lava car e o abandonou.

A equipe chegou ao local e ao fazer uma revista mais minuciosa acabou localizando as drogas no fundo falso, prendendo em flagrante o seu condutor. O preso, as drogas e o veículo foram conduzidos até a 16° Subdivisão Policial de Campo Mourão.