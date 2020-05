Procurado pela Justiça é preso ao abastecer carro e não pagar a conta

Um homem de 45 anos, com mandado de prisão em aberto, foi preso pela Polícia Militar por volta das 8h desta segunda-feira, em Campo Mourão, após abastecer o veículo que dirigia e fugir sem pagar a conta.

Ele foi abordado por policiais da Radiopatrulha (RPA), durante patrulhamento pela rua Brasil. De acordo com as informações recebidas pela PM, esta não seria a primeira vez que o suspeito abastece e sai sem pagar a cntar, no mesmo estabelecimento.

Durante a abordagem o homem negou que tivesse abastecido o carro sem pagar, no entanto, os policiais verificaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto.

O acusado e o veículo foram encaminhados até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão e reconhecidos pelo funcionário que realizou o atendimento no posto.