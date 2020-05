Violência doméstica aumenta durante quarentena, em Campo Mourão

Durante o período de quarentena pela Covid-19, os casos de violência doméstica tiveram aumento em Campo Mourão. Ontem foram mais dois registros. No final da tarde por volta das 17h, um homem de 35 anos foi detido, acusado de danificar objetos na casa da ex-esposa e também de tentar agredir a vítima.

O fato ocorreu na rua Marins C. Pereira, no jardim Vitória. A mulher informou à Polícia Militar, que mais cedo, após uma discussão, o ex-marido havia arrombado a porta da casa dela e, com uma barra de ferro, teria danificado diversos objetos da casa.

Por essa ocorrência, ela já havia registrado queixa. Ainda segundo a vítima, ao retornar na residência, ele teria tentado agredi-la com um tijolo.

Novamente a PM esteve no local e abordou o acusado, que foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.

MAIS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Um outro caso de violência doméstica foi registrado pela PM por volta das 17h45 de ontem. A mulher relatou que o ex-companheiro agrediu ela e sua mãe. Segundo a vítima, o casal teve um relacionamento, o qual foi rompido, justamente pelos atos de violência do rapaz. A mulher disse que está grávida do ex-companheiro e que ontem ela e a mãe foram até a casa dele, no jardim Paulista, para conversar sobre as obrigações dele como pai, haja vista que o filho já está para nascer.

No entanto, em determinado momento da conversa o rapaz agrediu as duas com socos e chutes e ainda as ameaçou de morte caso denunciassem à polícia.

Ele ainda teria dito que era para elas sumirem da cidade, senão ele as mataria. Após as agressões o acusado ainda tomou à força os celulares da ex-companheira e o da mãe dela. Um deles foi quebrado pelo agressor.

Logo que as mulheres fizeram a denúncia na PM, uma equipe foi até o endereço do rapaz, no entanto o acusado não se encontrava na residência.