Procurado pela Justiça de São Paulo por estupro de vulnerável é preso em CM

Um homem de 38 anos, com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, foi preso por policiais militares na manhã desta segunda-feira, no jardim Isabel, em Campo Mourão.

Os policiais chegaram até o acusado após a troca de informações com policiais militares da cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Conforme o Setor de Inteligência, o homem estaria residindo em Campo Mourão e, pesava contra ele, um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Jundiaí, pelo crime de estupro de vulnerável.

Com base nos dados recebidos, os policiais do Serviço Reservado do 11º BPM conseguiram obter a localização exata do homem.

Ele foi encontrado em uma obra onde estava prestando serviços. Após a confirmação da identidade, ele foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.