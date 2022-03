Vacinação contra Covid nesta semana terá 4ª dose para imunossuprimidos

O cronograma de vacinação contra Covid-19 nesta semana inclui a 4ª dose para pessoas imunossuprimidas de alto grau com 18 anos ou mais. Serão atendidos com essa dose os que receberam a 3ª dose há quatro meses. Para este público a imunização será nesta terça-feira (15) e sexta-feira (18), das 13h30 às 16 horas, nas UBS da Vila Urupês e Centro Social Urbano.

Nesta segunda-feira (14), das 13h30 às 16 horas, será aplicada a 2ª dose da Pfizer em adolescentes de 12 anos ou mais que tomaram a 1ª dose até o dia 19 de fevereiro deste ano. O atendimento será na UBS do Jardim Alvorada. Já na quarta-feira (16), alunos da Apae que tomaram a 1ª dose (Pfizer) até o dia 19 de janeiro serão vacinados das 8 às 11 horas, na Apae.

TERCEIRA DOSE

A dose de reforço (3ª dose) prossegue nesta terça-feira (15), das 8 às 11 horas, para pessoas com 18 anos ou mais, que foram vacinadas com a segunda dose até o dia 15 de novembro do ano passado. O atendimento será nas UBS’s Vila Urupês, Cidade Nova, Lar Paraná, Cohapar, Damferi, Copacabana, Modelo, Paulista, Tropical, Avelino Piacentini e Centro Social Urbano (Avenida Afonso Botelho.

Também nesta terça (15), no mesmo horário, recebem a terceira dose gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, que tomaram a segunda dose até dia 15 de novembro. Elas serão atendidas nas UBS’s Vila Urupês, Damferi, Paulista e Centro Social Urbano.