PRF recupera em CM veículo furtado no interior de São Paulo

Policiais rodoviários federais abordaram por volta das 16h30, deste domingo (7), na BR-487, entre Cruzeiro do Oeste e Campo Mourão, uma picape Fiat Strada após os ocupantes esboçarem atitudes suspeitas. .

Após a abordagem, foi realizado uma fiscalização minuciosa, onde descobriu-se que o utilitário ostentava placas falsas e que as verdadeiras são da cidade de São Paulo-SP, com ocorrência de furto ocorrido no dia 31 de março de 2022, em Jacareí-SP.

No veículo estavam três pessoas, o condutor de 40 anos, e outros dois passageiros, um de 20 e outro de 42 anos.

Após questionados, o condutor afirmou ter emprestado o utilitário de uma revenda de veículos em Sarandi e o utilizou para, junto com os demais ocupantes, irem até a cidade Paraguaia de Porto Del Guairá, para a realização de um show, e que desconhecia a origem criminosa da Strada. Os outros dois passageiros afirmaram estarem apenas de carona e que também desconheciam que este veículo era furtado.

Eles foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Em tese, eles responderão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.