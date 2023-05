PM prende casal com drogas; mulher era procurada pela Justiça

A Polícia Militar prendeu na tarde deste domingo, 7, um casal com uma pequena quantia de drogas, em Peabiru. A mulher de iniciais A.N. dos S., idade não divulgada, tinha mandado de prisão em aberto pela comarca de Cruzeiro do Oeste e foi encaminhada para a delegacia de Campo Mourão.

Ela e o jovem M. de S., idade não divulgada, foram abordados em um Fiat Palio, em Peabiru, durante a operação Caminhos Seguros. Inicialmente os policiais não encontraram nada de ilícito com o casal, porém, em busca ao interior do veículo foi localizado um invólucro plástico contendo 20 gramas de cocaína.

Também foi encontrada uma agenda contendo diversas anotações decorrentes da atividade de comercialização de drogas. Em consulta junto ao sistema da Secretaria Estadual de Segurança Pública, foi constatado que a mulher mantinha mandado de prisão pela comarca de Cruzeiro do Oeste.

O rapaz resistiu à prisão e os policiais tiveram que fazer uso progressivo e moderado de força para contê-lo. Os dois foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para que sejam adotados os procedimentos pertinentes a polícia judiciária. O veículo também foi apreendido.