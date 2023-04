PRF recupera em Campo Mourão veículo furtado no RS

Na tarde de sexta-feira (28), por volta das 14h30, no km 365 da BR 369, no município de Campo Mourão, uma equipe da polícia rodoviária federal, estava em fiscalização focada no combate à criminalidade, quando deu ordem de parada a um veículo Toyota/Cross XR 20, com placas de Belo Horizonte-MG.

A condutora, uma mulher de 27 anos, a obedeceu e os policiais iniciaram uma fiscalização, quando em consulta aos sistemas, verificaram que esse veículo foi furtado no dia 10 de abril de 2023, em Alvorada-RS.

A condutora, após questionamento dos policiais, afirmou que seu marido teria deixado este veículo com ela em Toledo-PR, região oeste do Estado e que estaria seguinte sentido Arapongas, porém, disse desconhecer a origem criminosa.

Ela foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Em tese, essa condutora responderá criminalmente por receptação.