Campo Mourão bate recorde de empregos em março

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), divulgaram o boletim mensal do mercado de trabalho de Campo Mourão.

Os dados publicados,são os disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – NOVO CAGED, tendo como referência o mês de março de 2023.Neste mês, foram registradas 1.458 admissões e 1.185 desligamentos, gerando um saldo positivo de 273 novos postos de trabalho.

Este foi o melhor resultado deste junho de 2022, quando também foi registrada a geração de 273 novos postos de trabalho. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, pode-se observarum aumento expressivo na geração de empregos de 1.264%.Em um recorte apenas no mês de março, em 2023 foi o melhor resultado nos últimos 4 anos.

Com esse resultado, o município se posicionou entre os 15 do estado que mais geraram empregos. Se considerar municípios do mesmo porte, ou seja, até 100 mil habitantes, Campo Mourão ficou em segundo lugar no estado em geração de empregos.

Além disso, ao observar as informações acima, referentes ao primeiro trimestre de 2023, março foi o mês em que houve o maior número de empregos gerados.Um fato importante a ser considerado está relacionado ao número de admissões, onde pode-se observar que houve o maior número nos últimos 12 meses.

Vale considerar que o mês em análise, a geração de empregosfoi impulsionadapelos setores deserviços (177 postos de trabalho), indústria (100) e agropecuária (10). Nos setores daconstrução civil e comércio asdemissões foram maiores que as admissões neste mês, o que pode ser visualizado no gráfico, abaixo.

Em março, as atividades que mais geraram empregos foram: Corretagem no Aluguel de Imóveis (66 empregos gerados),Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas não Especificadas Anteriormente (56 empregos gerados), Abate de Aves (49),Educação Superior – Graduação e Pós-Graduação (18) e Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral (18).

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceriacom Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC. A equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favroe pelo Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.