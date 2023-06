PRF recupera em Campo Mourão veículo com registro de furto em Belo Horizonte

A Polícia Rodoviária Federal de Campo Mourão apreendeu na noite desta sexta-feira, na BR 369, um veículo Toyota/Hilux Sw4 de cor preta, com placas de Sete Lagoas/MG, com registro de furto em Belo Horizonte (MG). O veículo era conduzido por um rapaz de 24 anos.

Em fiscalização aos sistemas e elementos identificadores do veículo, os policiais constataram que as placas usadas no automóvel eram falsas e que havia um registro de furto do mesmo, em 28 de maio de 2023, na cidade de Belo Horizonte.

Após questionado, motorista declarou que pegou o veículo em Londrina e pretendia levá-lo para Foz do Iguacu, onde receberia determinada quantia em dinheiro.

O condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Em tese, ele responderá criminalmente por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.