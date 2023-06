Polícia Rodoviária apreende contrabando com idosas em ônibus na PR-317

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru apreendeu por volta das 21h dessa sexta-feira, 9, duas idosas, uma de 67 anos e outra de 82, transportando mercadorias contrabandeadas do Paraguai, em um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu/Recife (PE).

A abordagem aconteceu em frente ao posto rodoviário. Durante a inspeção do bagageiro do ônibus, foram encontradas seis bolsas de viagem contendo objetos provenientes do Paraguai, sem a devida documentação legal.

O motorista indicou as duas passageiras, M.C.G.C., 82 anos, e H.R.O.G., 67 anos, como responsáveis pelas bolsas. Elas relatam que estavam transportando as mercadorias de Foz do Iguaçu, para Belo Horizonte (MG), com bjetivo de vendê-las.

Entre os produtos estavam perfumes, celulares, bolsas e outros itens, que foram encaminhados para a Receita Federal de Maringá. As duas passageiras foram liberadas para seguir viagem.

Com informações e foto: Polícia Rodoviária Estadual