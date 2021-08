PRF recupera em Campo Mourão Ford Ka roubado no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta quarta-feira (04), por volta das 19h00, um veículo Ford Ka, com queixa de furto no Rio de Janeiro. A abordagem ocorreu na BR 158, trecho do contorno de Campo Mourão.

O veículo seguia sentido Maringá a Cascavel, e era conduzido por um rapaz de 25 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ele também não apresentou nenhum documento que comprovasse a origem do veículo, o que levou os policiais a intensificaram a fiscalização com a averiguação dos elementos identificadores do veículo, entre eles o chassi e o motor.

Foi então que os policiais descobriram que as placas ostentadas pelo veículo eram falsas e que o automóvel foi roubado em Itaguaí-RJ, no dia 5 de julho deste ano.

Questionado, o condutor afirmou que teria ido de ônibus até o Rio de Janeiro, onde pegou o carro na rodoviária e o levaria até Foz do Iguaçu, sua cidade de origem. No entanto, afirmou que desconhecia a origem ilícita do veículo.

O condutor recebeu voz de prisão e, juntamente com o veículo, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Ele responderá, em tese, pelo crime de receptação com pena que pode chegar a quatro anos de reclusão e multa.