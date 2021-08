Três alunos do município concorrem ao prêmio do Projeto Televisando

Três alunos da Escola Municipal Constantino Lisboa de Medeiros estão concorrendo ao Prêmio Televisando, realizado pelo Instituto GRPCOM. A escolha será por voto do público pela internet, por isso a Secretaria Municipal de Educação pede que os mourãoenses acessem o link https://redeglobo.globo.com/rpc/Televisando/votacao.

Os candidatos são os alunos Hector David Ferreira, Julia de Oliveira da Costa e Julia Emanueli Sales Maião. As cinco fotos mais votadas, tanto o aluno quanto o professor ganham um aparelho de TV. Criado em 2008, o projeto incentiva professores do 1º ao 5º ano de escolas públicas do Paraná a utilizarem a TV como recurso pedagógico.

O programa é gratuito e oferece formação para os professores se capacitarem para o uso da mídia TV na escola e para o trabalho com metodologias inovadoras, por meio de uma plataforma EAD exclusiva, em que os cursos são certificados por uma Universidade.