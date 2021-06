“Está na hora de parar de brincar com o Covid-19, senão vai faltar vagas no cemitério”, alerta presidente da Câmara de CM

O presidente da Câmara de Campo Mourão, vereador Jadir Soares (Pepita), usou o espaço de 10 minutos da Tribuna Livre, durante a última sessão ordinária, para chamar a atenção dos moradores de Campo Mourão.

Segundo ele, mesmo com todas as notícias do caos em que vivem as cidades por conta da pandemia do Covid1-19, moradores de Campo Mourão, continuam participando de eventos com aglomerações.

“Está na hora da população parar de brincar com o Covid-19. Durante essa semana encontrei sete carros em frente a uma casa, na Rua Porta Alegre, onde as pessoas estavam participando de um aniversário, como se nada estivesse acontecendo em Campo Mourão, no Brasil e no planeta. A impressão que se tem é que está tudo bem, os hospitais estão com vagas sobrando, não há problemas nas UTI´s e não há mortes por conta do Covid-19”, critica.

Pepita lembra que diariamente atende inúmeras ligações, com pedidos de moradores por uma vaga em UTI. “Pelo amor de Deus arruma uma vaga para um parente que precisa ir para a UTI. O que a população precisa entender é que o vereador não tem poder sobre vagas em hospitais em Campo Mourão, na região e no Estado. Está na hora de colocar a mão na consciência, de respeitar o próximo, não participando de festa com aglomerações de pessoas”, advertiu o presidente da Câmara.

Ele falou também da falta de consciência dos moradores ao não respeitar as regras de isolamento. “Enquanto os profissionais da Saúde estão exaustos, cansados e estressados, alguns moradores insistem em fazer churrascos, fazer casamentos e vir no centro da cidade comemorar o título do São Paulo. Assim fica fácil criticar os vereadores e o prefeito pela atual situação caótica que se encontram os hospitais. Se continuar assim, jamais iremos conseguir atravessar essa fase crítica da pandemia”, disse.

Pepita comentou ainda, que o Poder Legislativo e o Executivo estão trabalhando para buscar soluções aos problemas causados pelo Covid-19. “A Câmara está se articulando com autoridades e políticos para conseguir recursos para o município enfrentar essa crise. A população tem de ajudar, senão irá faltar vagas no cemitério”.