PRF prende em CM três homens que tentaram passar notas falsas em pedágio

No início da noite desta terça-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dez notas falsas de R$ 200,00 com três homens que viajavam em um veículo I/Land Rover Evoque, placas de Varginha/MG. Eles foram abordados em frente ao posto rodoviário, na BR 369, em Campo Mourão.

A abordagem ocorreu após denúncia de atendentes da praça de pedágio de Campo Mourão. O condutor do veículo, segundo as informações, tentou passar tanto na praça de pedágio de Corbélia, como em Campo Mourão, uma nota de R$ 200,00 aparentemente falsa.

Após desconfiarem da veracidade da cédula, os atendentes nãos as aceitaram, solicitando o pagamento por outra nota. Já na abordagem ocorrida no posto rodoviário em Campo Mourão, os policiais localizaram com o condutor, um homem de 28 anos, dez cédulas de R$ 200,00.

Após análise preliminar, verificou-se ausência de sinais identificadores em tais moedas, indicando serem falsas. O condutor afirmou aos policiais que as adquiriu como troco em compras realizadas no Paraguai e os passageiros, um homem de 26 e outro de 31 anos, afirmaram que as cédulas também os pertenciam.

Todos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Maringá. Eles responderão, em tese, pelo crime de introdução de moeda falsa, com penas que pode chegar a doze anos de reclusão.

Informações: Assessoria de Comunicação/PRF