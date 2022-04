Motociclista morre em acidente de trânsito em Campo Mourão

O jovem Eduardo Isidoro de Araújo, 25 anos, morreu em um trágico acidente de trânsito ocorrido na noite dessa terça-feira, em Campo Mourão. Ele conduzia uma motocicleta Honda Falcon pela avenida Jorge Walter, quando foi atingido por um veiculo Ford Ka, que descia a rua Mato Grosso, sentido à Perimetral Tancredo Neves.

Segundo as informações apuradas pela Polícia Militar, a condutora do automóvel, de aproximadamente 22 anos não parou no cruzamento.

O rapaz estaria conduzindo a moto em alta velocidade pela avenida e, com o impacto, seu corpo foi lançado contra um poste republicano que se quebrou, causando a morte instantânea da vítima.

Equipes de socorro chegaram rápido, mas o rapaz já estava em óbito. No local a Polícia Militar encontrou uma arma de fogo e certa quantia de drogas que estaria de posse do motociclista. O corpo foi encaminhado ao IML. A jovem que diria o Ford Ka não se feriu.