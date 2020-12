PRF prende casal por tentativa de roubo, posse de munição e drogas

Um casal foi detido na madrugada desta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão, suspeito de tentativa de assalto no anel viário. As vítimas, um casal que viajava em um veículo GM/Cobalt, de Apucarana para Foz do Iguaçu.

Os criminosos, com um Audi/A3 de cor preta, tentaram fazer abordagem próximo à entrada para o Barreiro das Frutas, mas as vítimas conseguiram evitar a ação e seguiram sentido à rodovia BR 369. Segundo o casal, havia um outro veículo dando apoio no assalto.

Durante a perseguição, a dupla que estava no veículo Audi dava sinais de luzes, para que as vítimas parassem. Ao chegar próximo a rotatória que dá acesso a Cascavel, o casal ouviu um disparo de arma de fogo.

Na sequência, eles perceberam que o veículo que os perseguiam colidiu na traseira do veículo que ocupavam. Contudo, eles conseguiram continuar a viagem e seguiram sentido a Cascavel, até o posto da PRF, onde comunicaram a ocorrência.

De imediato, a equipe da PRF se deslocou até o local e nas proximidades da Rotatória, os policiais perceberam que um veículo tinha subido o canteiro central de divisão de fluxo e que tinha colidido em uma placa de sinalização.

Seguindo as marcas de barro do pneu, foi possível localizá-lo com sinais da colisão e um dos pneus furado, estacionado em uma estrada paralela à BR 369.

Dentro do veículo havia um casal, e em buscas foi localizado no assoalho, próximo ao banco do passageiro, uma munição 9mm intacta e também dois papelotes de cocaína.

Questionado, o casal informou que mora em Campo Mourão e apresentaram alegações divergentes sobre o caso, não explicando sobre as manobras e a tentativa de abordagem ás vítimas.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Eles responderão pelos crimes de posse de drogas, posse de munição e tentativa de roubo.