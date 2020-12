11º BPM inicia a Operação Natal

O 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, lançou no início da tarde desta segunda-feira (07), a Operação Natal 2020. Trata-se de um reforço do policiamento em todo o Estado, concentrando o efetivo nos principais locais de circulação de pessoas, como as áreas comerciais centrais e dos bairros.

Em Campo Mourão, o lançamento foi realizado na Praça São José, onde foram estacionadas várias viaturas e motos próximo ao chafariz. O evento foi presidido pelo comandante do 11º BPM, tenente-coronel Júlio Cesar Vieira da Rosa.

Ele informou que a partir de hoje, o policiamento passa a ser reforçado até o fim do ano. “A Operação Natal inicia hoje com policiamento reforçado nas ruas. A partir do momento em que o comércio passar a atender no período noturno, teremos um reforço ainda maior para garantir a segurança das pessoas”, disse o tenente-coronel.

Apesar da orientação para que as pessoas permaneçam em casa por conta da pandemia da covid-19, muita gente deverá viajar no fim do ano, período em que aumentam os casos de furtos e roubos a residência. O comandante faz o alerta em relação aos cuidados que precisam ser tomados.

“Se vai sair de casa, não deixe o imóvel exposto, mas que fique uma pessoa da família ou vizinho cuidando. Os meliantes aproveitam esse período para furtar os imóveis mais vulneráveis. Quanto ao comércio, que os empresários observem as medidas de segurança na cartilha distribuída pela Acicam”, alertou.