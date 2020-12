PRF no Paraná dá prejuízo de mais de R$ 4 milhões ao crime organizado  

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste final de semana, no Paraná, maconha e cigarros contrabandeados, gerando um prejuízo de cerca de R$ 4,28 milhões ao crime organizado. No sábado (12), por volta das 10 horas, agentes da PRF apreenderam cerca de 250 mil maços de cigarros contrabandeados em Campo Largo (PR), na BR-277. Um homem de 43 anos foi detido por contrabando e conduzido para a Polícia Federal em Curitiba (PR).

À noite, por volta das 21 horas, policiais prenderam um homem de 41 anos em Campo Mourão, transportando 206,2 quilos de maconha em um Ford Ka na BR-369. O traficante e a maconha foram encaminhados para a Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas.

Na madrugada de domingo (13), por volta das 3 horas, foram apreendidos 92,6 quilos de maconha em um VW Gol abandonado às margens da BR-163, em Realeza (PR). Policiais verificaram que o carro saiu de pista e o motorista conseguiu fugir. A droga foi encaminhada à Polícia Civil.

Mais tarde, às 5 horas, agentes da PRF apreenderam cerca de 500 mil maços de cigarros contrabandeados em Alto Paraíso (PR). O caminhão que transportava os cigarros se acidentou e espalhou a carga pela rodovia. O motorista conseguiu fugir.

E, na noite do domingo, por volta das 21 horas, a PRF apreendeu quase 200 quilos de maconha, também em Realeza. Dois homens que se mostraram muito nervosos com a abordagem policial foram presos, após o encontro de 145 quilos de maconha e 45 de “skunk” – variação mais potente da maconha – no interior do carro em que ocupavam. A droga, obtida em Cascavel (PR), e a dupla foram conduzidos para a Polícia Civil, para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de até 15 anos de prisão.