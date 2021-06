PRF apreende veículo com 5 mil maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão, apreendeu na manhã desta quinta-feira, 5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, ao abordar um veículo Fiat/Weekend. Os policiais faziam patrulhamento na rodovia BR 272, próximo a Janiópolis, quando o motorista não obedeceu a ordem de parada.

Com apoio de outras viaturas, os policiais da PRF iniciaram acompanhamento ao veículo, que seguiu em alta velocidade em direção a Campo Mourão

Já na avenida John Kennedy, na região do Lar Paraná, via que corresponde ao prolongamento da BR 272, os automóvel foi abordado pelos policiais. Nele havia dois homens, de 23 e 38 anos, os quais transportavam no veículo, mais de dez caixas, contendo 5 mil maços de cigarros contrabandeados.

Eles disseram que levariam a encomenda para ser entregue em Cornélio Procópio. A PRF encaminhou a mercadoria para a Receita Federal, em Maringá, juntamente com a dupla, que será autuada por contrabando.