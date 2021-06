PM e Polícia Civil prendem dois homens na região com drogas e arma de fogo

A equipe de Operações com Cães da 2ª Cia do 11° Batalhão de Polícia Militar, juntamente com a Policia Civil de Ubiratã, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Nova Cantu e Campina da Lagoa. A ação ocorreu na manha de hoje.

Em u/ma das residências alvo dos policiais, em Nova Cantu, foram localizados com apoio dos cães Xerife e Radar, cerca de 19 quilos de maconha e uma pistola calibre 22. Dois homens foram presos no endereço.

No local, os policiais também apreenderam diversos cheques e uma balança de precisão. Os dois homens, a droga, a arma de fogo e demais objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

Informações e fotos: Assessoria de Comunicação/11° BPM