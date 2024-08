PRF apreende veículo clonado na BR-369, em Campo Mourão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), unidade de Campo Mourão, apreendeu um veículo Nissan Tiida, cor prata, que portava uma placa clonada. O flagrante ocorreu no final da manhã desta quarta-feira.

Durante a fiscalização minuciosa, foi constatado que o veículo era um clone, com sinais de identificação alterados, incluindo o número do chassi original escondido por um papelão pintado no painel junto ao para-brisa.

Após consulta aos sistemas PRF, foi possível identificar o veículo original, que possuía registro de roubo/furto na cidade de São Paulo/SP, em 11 de julho deste ano.

O condutor, um homem de 42 anos, relatou que comprou o carro por meio do uma rede social, pagando R$ 10.000,00 via PIX, em duas transações, sem saber da origem ilícita do veículo.

Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de receptação de veículo. O condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.