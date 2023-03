PRF apreende veículo carregado com cigarros em Campo Mourão

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta quinta-feira, (30), por volta das 16h15, um veículo Renault Scenic, com placas de Campinas-SP, carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu na rodovia BR-272, em Campo Mourão. Os policiais fizeram a abordagem após perceberem atitudes evasivas do condutor.

Na fiscalização no veículo, os policiais constataram que o mesmo estava completamente carregado, com cerca de 4,5 mil maços. O condutor afirmou aos policiais que pegou a carga de cigarros no Paraguai e pretendia entregá-la em Londrina, onde seria remunerado pelo serviço.

Após a retenção, a PRF encaminhou a ocorrência para as autoridades competentes na cidade de Maringá. Essa foi a segunda apreensão de cigarros realizada pela PRF nesta quinta-feira na região de Maringá. A primeira foi no período da manhã, em Castelo Branco, quando foram apreendidos 55 mil maços.

Fonte: PRF Maringá