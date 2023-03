Contra o Santo André, CM/Futsal tenta 1ª vitória na Liga Nacional

Mirando a primeira vitória na Liga Nacional na temporada 2023, o Campo Mourão Futsal enfrenta nesta sexta-feira, 31, às 20 horas, com transmissão pela LNFTv, a equipe da Intelli/Santo André/SP, fora de casa. Será o segundo jogo do Carneirão na competição longe da sua torcida. Na estreia foi superado pelo Corinthians por 4 a 1, também no Estado de São Paulo, mesmo apresentando um bom futsal.

Na história dos confrontos, será a terceira vez que Campo Mourão encara a equipe Paulista, que tem a Intelli como franqueadora. A primeira foi em 2019, ano de estreia do tricolor mourãoense na LNF, quando a sede era São Carlos, e houve empate em 0 a 0. Ano passado o resultado foi 3 a 2, já com a franquia em Santo André, local do duelo desta semana.

DE FORA

O fixo Lé é ausência certa no jogo desta sexta-feira. O atleta não viajou com o elenco porque está em recuperação de uma forte gripe, diagnosticada como influenza A, e não treinou durante a semana. “Ele até tentou voltar, mas não foi impossível. Tentou treinar e acabou se sentindo mal. Estamos tomando todos os cuidados para que se recupere bem e o quanto antes”, informou o Supervisor Eberton de Souza, o Beto, lembrando da necessidade de trazer um bom resultado de São Paulo. “Acredito que temos tudo para fazer um bom jogo e somar pontos neste início de campeonato, ainda mais fora de casa, que é muito importante. Sabemos que será um jogo difícil, porque eles também precisam da vitória. Mas, estamos prontos”, garante Beto.

Em casa, Campo Mourão estreia pela LNF no próximo dia 08 de abril (sábado), quando recebe o Jaraguá/SC, às 19 horas, na Arena UTFPR. Antes, porém, no dia 04, Campo Mourão encara fora de casa o Marreco, de Francisco Beltrão, pelo Paranaense Série Ouro.